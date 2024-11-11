Siyonist rejim ordusu Lübnan’da yeni korkunç cinayetler işledi

Medya kaynakları, İsrail rejimi ordusunun Lübnan’ın kuzeyinde, Akkar bölgesinde bulunan "Ayn Yakub" kasabasında mültecilerin kaldığı bir binaya saldırması sonucu 30’dan fazla kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Bunun yanı sıra El-Neşra muhabiri, Siyonist rejimi ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan’ın Batı Bekaa bölgesinde yer alan "Meydun" bölgesinde bir evi hedef aldığını ve 3 kişinin şehit olduğunu aktardı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Tıp Merkezi de bir açıklama yaparak İsrail rejimi ordusunun Sayda ilindeki "Sekskiye" bölgesine yönelik saldırısında 7 kişinin şehit olduğunu ve 7 kişinin yaralandığını belirtti.