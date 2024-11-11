Faysal bin Ferhan: Öncelikli hedefimiz savaşı durdurmaktır

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan yaptığı açıklamada, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına dikkatleri çekmeye çalışıyoruz." dedi.

Bin Ferhan, Batı Şeria’da gerilimin arttığını ve savaşın kapsamının genişleyerek Lübnan’a ulaştığına dikkati çekerek, "Öncelikli hedefimiz savaşı durdurmak. Uluslararası topluma, İsrail’in işlediği suçlara göz yummasına izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Bin Ferhan, uluslararası toplumun Gazze savaşına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmediğini ve Arap ile İslam ülkelerinin olağanüstü toplantısının, Filistin konusunda tek ses olduğumuzu gösterdiğini vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, "İsrail, uluslararası insan haklarını ihlal ediyor ve bunun sonuçları var. Filistin-İsrail çatışmasının askeri bir çözümü yok; tek çözüm iki devletli çözümdür. Uluslararası toplumda iki devletli çözüme yönelik yeni bir bağlılık ve geniş bir uzlaşı var. Daha fazla ülke bu çözümü desteklemeye başladı." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, "Hep birlikte gerçekleştireceğimiz barışı sağlamak için diplomatik çabalarımıza devam ediyoruz. Bu toplantı Gazze hakkında somut kararlar almıyor, çünkü durumdan Filistin Yönetimi sorumludur. İsrail’i, Filistin Yönetimi’ne hak ettiği vergileri teslim etmeye sevk etmek için çalışacağız." diye ekledi.

Bin Ferhan, şu anda birçok ülkeyi temsil eden 3 örgütün Filistin konusunda tek sesle konuştuğunu belirterek, kurulan ortak komitenin Lübnan’daki siyasi sürece müdahale etmediğini çünkü bunun bir iç mesele olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, "Filistinlileri desteklemenin ve haklarını vermenin en hızlı yolu, ateşkesi zorunlu kılacak bir uluslararası karardır. Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin desteğe ihtiyacı var." diye konuştu.