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13 Kas 2024 00:00

Ensarullah ABD’ye ait uçak gemisini hedef aldı

Ensarullah ABD’ye ait uçak gemisini hedef aldı

Yemen'deki Ensarullah Hareketi, Umman Denizi'nde ve Kızıldeniz'de bulunan ABD Donanmasına ait bir uçak gemisi ve iki destroyeri hedef aldıklarını bildirdi.

Yemen Ensarullah Hareketi, Gazze'ye yönelik saldırıların ardından işgalci ABD ve siyonist rejime ait hedeflere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. 

Ensarullah Hareketi askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD Donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını belirtti.

Sare ayrıca, Kızıldenizde'de ABD Donanması’na ait 2 destroyeri balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını bildirdi.

Sare açıklamasında, gerçekleştirdikleri saldırıların ABD destekli Lübnan ve Gazze'deki savaşlar bitene kadar durmayacaklarını söyledi. (İLKHA)

News ID 1921729

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