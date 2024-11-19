Yemen: ''Anadolu S'' gemisini hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada, Yemen Deniz Kuvvetleri’nin, uyarılara cevap vermemesi ve sahibinin işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal etmesi nedeniyle Kızıldeniz'de “Anadolu S” gemisinin uygun balistik ve deniz füzeleriyle hedef alındığını duyurdu.

Operasyonun hedeflerine başarıyla ulaştığını vurgulayan Yahya Seri, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail düşmanına deniz ablukası uygulamaya, onunla bağlantılı veya ona yönelen ya da onunla işbirliği yapan tüm gemileri hedef almaya ve ayrıca İsrail düşmanını füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurmayı sürdürmeye kararlıdır.'' dedi.

Sözcü Seri, ''Bu operasyonlar, saldırıların sona erdirilmesi, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulmasına kadar devam edecektir.” ifadesini kullandı.