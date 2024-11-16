İran’dan BM’ye ‘Ulusal egemenliğinin ihlali’ mektubu

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani'nin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta İsrail rejiminin İran'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden suçlarının durdurulması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Mektupta, Siyonist rejimin İran’ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden suçlarının ve bu rejimin İran vatandaşlarına yönelik terör eylemlerinin bir listesi sunuldu. Ayrıca uluslararası hukuku ihlal eden bunun gibi eylemlerin durdurulması ve faillerin cezalandırılması için gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.

İrevani daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil oturumunda “26 Ekim Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde İsrail rejimi, Irak'ta ABD ordusunun sağladığı hava sahasını kullanarak İran sınırlarının yaklaşık 100 kilometre dışından uzun menzilli ve havadan atılan füzeler ateşledi. Bu füzeler, İlam, Huzistan ve Tahran kentlerindeki İran sınır savunma radarlarının yanı sıra askeri bölgeleri de hedef aldı. İran'ın hava savunma sistemlerinin hızlıca devreye girerek füzelerin çoğunu püskürttü ve büyük hasarı önledi. Ancak vatanlarını savunan dört İranlı asker ve bir sivil şehit oldu." demişti.

Said İrevani ayrıca "Siyonist rejiminin İran'a yönelik saldırganlığı aşıkardır. Bu saldırı daha geniş ve süregelen bir saldırganlık ile cezasız kalmanın bir parçası. İsrail bu şekilde tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmıştır. Özellikle de Filistin ve Lübnan halkına karşı yürüttüğü etnik temizlik, savaş suçları ve saldırgınlıkla bunu yapmaktadır. İsrail rejiminin saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. Ne yazık ki ABD'nin İsrail rejimine koşulsuz desteği ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üye olmasını engellemesi, onu Gazze ve Lübnan'da ve şimdi de İran'a karşı suçlarını ve saldırılarını sürdürmeye daha da küstahlaştırdı." ifadesinde bulunmuştu.

BM'ye hitaben konuşan İrevani "BM Şartı, bu konseye, barışa yönelik herhangi bir tehdidi, barışın ihlalini veya saldırı eylemini tespit etme ve uluslararası barış ve güvenliği yeniden tesis etmek için kararlı eylemde bulunma yetkisini vermektedir. Bölüm VII uyarınca Konsey, uluslararası barışa yönelik tehditlere ve saldırı eylemlerine güçlü bir şekilde yanıt verme yetki ve görevine sahiptir. Bu sorumluluk sözlerden veya tavsiyelerden daha fazlasını gerektirir; Aksine, sağlam ve kararlı bir eylem gerektirir.” açıklamasını yapmıştı.