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16 Kas 2024 15:21

İsrail son 48 saatte Gazze'de 35 Filistinliyi daha şehit etti

İsrail son 48 saatte Gazze'de 35 Filistinliyi daha şehit etti

Siyonist rejimin, Gazze Şeridi'nde son 48 saat içinde Filistinlilerden 35 kişiyi şehit ettiği, 111 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Siyonist rejimin, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 35 kişinin şehit düştüğü, 111 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit düşenlerin sayısının 43 bin 799'a, yaralı sayısının da 103 bin 601'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

News ID 1921826

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