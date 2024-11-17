İranlı Sünni alimlerden İslam dünyası alimlerine "Gazze" mektubu

Yüzlerce önde gelen İranlı Sünni alim, Gazze'deki olaylarla ilgili İslam dünyası alimlerine mektup yazdı.

Mektubun tam metni şöyle:

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Allah kendi yolunda, İslâm uğrunda duvarları kurşun dökülerek, kenetlenerek yapılmış sağlam bina gibi saflar halinde tesbih ederek savaşanları sever”

İslam aleminin değerli alimleri

Mısır, Ürdün, Tunus, Irak, Suriye, Katar, Birleşik Arap Emirlikler, Türkiye’nin saygın alimleri...

Bugün Müslümanların ilk kıblesi olan asil ülke Filistin'de ve özellikle güçlü Gazze’de , büyük şeytan Amerika'nın desteğiyle şeytani Siyonist rejimin suçlarına tanık oluyoruz. (İnsanlar içerisinde Müslümanlara düşmanlıkta en şiddetli olanların, öncelikle Yahudiler ve onlardan sonra, putperest müşrikler olduğunu göreceksin).

Bugün dünya Gazze'de ırksal bir soykırıma ve zorla yerinden edilmeye tanık oluyor ve bu bölgede üzücü ve talihsiz olaylar yaşanıyor.

Aksa Tufanı Operasyonunun ardından bu yana geçen bu bir yılda, Kutsal Kudüs'ün ve aziz Gazze'nin başına gelenler konusunda sizin değerli duruşunuzu gördük ve duyduk. Protestonuzun ve öfke çığlığınızın sesi herkesin kulağına ulaştı ve bu takdire şayandır.

Siyonist düşmanın suçları ABD’nin ve birçok kâfir Avrupa hükümetinin açık desteğiyle yürütülmekte ve bu gaspçı rejim ve onu destekleyen Batılı kâfirler İslam alimlerinin, Müslüman ve gayrimüslim özgürlük arayanların ve hatta uluslararası topumun protestolarını aldırış etmemektedir. Artık Gazze'den ve Kutsal Filistin topraklarından geçmiş olan ölüm makinesinin haddi hesabı yok ve İslam ülkesi Lübnan'da da Müslümanları öldürmekle meşguller ve bu öldürmelerin diğer İslam topraklarını da kapsaması çok uzun sürmeyecek. Ayrıca Siyonist rejim, yeni ABD hükümeti olan Trump'tan beklediği destekle, Gazze'nin tamamen ilhak edilmesinin ardından Batı Şeria'nın da tamamen ilhak edilmesini ve Filistin devleti kurma planına son verilmesini istiyor.

Bizler, İran’ın Sünni alimleri olarak siz İslam dünyasının alimlerinden, batılılaşmış sahte hükümetlerin sizinle karşı karşıya gelmesine yol açsa da açıklama yapmanın ötesine geçmenizi ve protestolarınızı pratik tedbirlerle hayata geçirmenizi rica ediyoruz çünkü Kuran’da “Allah'a ve Rasûlü'ne gerektiği gibi inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihâd edersiniz. Eğer bilirseniz, sizin için hayırlı olan budur.” buyurulmuştur.

Elbette, bugün şahit olduğumuz bu hassas durumda, her türlü küfür, bütün İslam'ın önünde durmakta ve bize Ahazap savaşını hatırlatmaktadır Müslümanların canını, malını ve namusunu savunmak tüm müslümanların sorumluluğudur. Tıpkı direnişin ümmetinin daha fazla ihlale izin vermeyeceği gibi sizin de bu mücadelenizin Allah katında büyük bir mükâfatı olacaktır. (Özürlü olmayan müminlerin evde oturanları ile, malları ve canlarıyla Allah yolunda savaşanlar bir olamazlar. Allah, malları ve canlarıyla savaşanları, savaştan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Hepsine de Allah, güzel olan Cenneti vadetmiştir.)

Böylece, İslami direnişe mali yardım ve zekat kullanılmasını, Siyonist malların satın alınmasının yasaklanması ve Siyonist rejime her türlü yardımın boykot edilmesi yönündeki fetvanız için size teşekkür ediyor, birkaç ricada bulunmak istiyoruz:

1- Ürdünlü müminlerle birlikte, Gazze'deki savaş bitene kadar Ürdün'den ihraç edilen malların işgal altındaki topraklara ulaşmasını engelleyin! Ve varlığınız ile Ürdünlü gençlerin Kudüs’e girmeleri için Ürdün sınırlarını açın.

2- Mısırlı müminlerle birlikte Refah sınırında bulunun, eğer o sınırı yeniden açabilirseniz, en azından savaş bitene kadar orada toplanın ve Siyonist rejime baskı yapın.

3- Siyonistlere karşı silahlı mücadele fetvasını mümkün olan her şekilde İslam ümmetine, özellikle de gençlere iletin.

Son olarak İslam alimleri olarak birlik olursak Allah'ın “hak cephesinin zafere ulaşacak ve kâfirler yok olacak” vaadi gerçekleşecek. Sözümüzü bu şerefli ayetlerle bitireceğiz: Şu kesindir ki, Biz resul olarak gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki onlar yardımımıza mazhar olacaklar ve Bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir.



