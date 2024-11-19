İran Savunma Bakanı Venezuela'ya gitti

İran Savunma Bakanı ve İran-Venezuela Ekonomik İşbirliği Komisyonu Başkanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'ya gitti.

İranlı bakanın Karakas temasları çerçevesinde 10. İran-Venezuela Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Şam'ı ziyaret eden Tuğgeneral Nasirzade, Suriyeli mevkidaşı General Ali Mahmud Abbas ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğini geliştirmenin yollarını görüşmüştü.

Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdülkerim Mahmud İbrahim ile de bir araya gelmişti.