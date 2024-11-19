İran-Çin-Suudi Arabistan üçlü komitesi toplantısı yapıldı

İran-Çin-Suudi Arabistan ortak üçlü komitesinin ikinci toplantısı bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a sona erdi.

Toplantıya Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li katıldı. Toplantıda Suudi Arabistan ve İran’ın Çin’in arabuluculuğuyla mart ayında yaptığı Pekin Anlaşması’nın uygulanma durumu ve iki ülke arasındaki ilişkilerde elde edilen ilerlemeler masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, Tahran ve Riyad tarafının, söz konusu anlaşmaya bağlılıklarını teyit ettiği kaydedildi.

Bildiride, ''Siyonist İsrail’in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının acilen sona ermesi gerektiğini vurgulayan İran, Suudi Arabistan ve Çin, İsrail'in 28 Ekim saldırısını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınadı.'' ifadesine yer verildi.

Filistin ve Lübnan'a insani yardımların ulaştırılması gerektiğini vurgulayan 3 ülke, bölgede devam eden şiddet ve gerginlik döngüsünün, bölge ve dünya güvenliğinin yanı sıra deniz güvenliği için de ciddi bir tehdit olduğu uyarısında bulundu.

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart 2023'te 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.