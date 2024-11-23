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23 Kas 2024 13:35

İran, Çin ile ilişkileri geliştirmekten yana

İran, Çin ile ilişkileri geliştirmekten yana

İran ve Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Tahran'ın Pekin ile ilişkilerin düzeyini artırmaktan yana olduğunu belirterek, “Çin’in de İran ile ilişkilerin düzeyini iyileştirmeye çalışmasını bekliyoruz” dedi.

İran ve Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ruhollah Necabet, Çin'in Tahran Büyükelçisi Cong Peiwu ile İslami Şura Meclisi’nde bir araya geldi.

Yeni bir bakış açısıyla İran-Çin ilişkilerinde dönüşüm yaratılabileceğini belirten Necabet, Tahran'ın Pekin ile ilişkilerin düzeyini artırmaktan yana olduğunu ifade ederek, “Çin’in de İran ile ilişkilerin düzeyini iyileştirmeye çalışmasını bekliyoruz” dedi.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Cong Peiwu ise, iki ülkenin parlamentolarının etkileşimin güçlendirilmesi ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesindeki rolüne dikkat çekerek, parlamenter diplomasi alanında rol oynamaya hazır olduğunu duyurdu.

News ID 1922003

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