İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Çinli mevkidaşı ile bir araya geldi

İran-Çin-Suudi Arabistan ortak üçlü komitesinin ikinci toplantısı dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a sona erdi.

Toplantıya katılmak üzere Suudi Arabistan'a giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li ile bir araya geldi.

BRICS zirvesi kapsamında Rusya'nın Kazan kentinde iki ülke cumhurbaşkanlarının yaptıkları toplantıya ve liderlerin iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine değinen Taht Revançi, mevcut anlaşmaların uygulanmasını ve iki ülke arasında ikili, bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerin sürdürülmesini önemli olarak değerlendirdi.

Li ise, Çin'in 2025 yılında Şangay İşbirliği Örgütü başkanlığı süresi de dahil olmak üzere tüm ikili ve çok taraflı kapasiteleri kullanmaya hazır olduğunu açıkladı.

İki taraf ayrıca son bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran-Çin-Suudi Arabistan ortak üçlü komitesinin ikinci toplantısına, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li katıldı. Toplantıda Suudi Arabistan ve İran’ın Çin’in arabuluculuğuyla mart ayında yaptığı Pekin Anlaşması’nın uygulanma durumu ve iki ülke arasındaki ilişkilerde elde edilen ilerlemeler masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, Tahran ve Riyad tarafının, söz konusu anlaşmaya bağlılıklarını teyit ettiği kaydedildi.

Bildiride, ''Siyonist İsrail’in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının acilen sona ermesi gerektiğini vurgulayan İran, Suudi Arabistan ve Çin, İsrail'in 28 Ekim saldırısını ve İran ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınadı.'' ifadesine yer verildi.

Filistin ve Lübnan'a insani yardımların ulaştırılması gerektiğini vurgulayan 3 ülke, bölgede devam eden şiddet ve gerginlik döngüsünün, bölge ve dünya güvenliğinin yanı sıra deniz güvenliği için de ciddi bir tehdit olduğu uyarısında bulundu.