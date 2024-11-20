Hizbullah liderinden İsrail'e uyarı: Tel Aviv'de yanıt veririz

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün yaptığı konuşmada Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Naim Kasım, Hizbullah Medya İlişkileri Sorumlusu Muhammed Afif'in Kudüs yolunda şehit olduğunu söyledi.

''Muhammed Afif, düşmanı çok kızdırdı ve bu nedenle düşman ona suikast düzenledi.'' diyen Naim Kasım, İsrail'in Hizbullah'ın direniş ruhunu kırmakta başarısız olacağını kaydetti.

Siyonist İsrail'in devam eden Beyrut saldırılarına tepki gösteren Naim Kasım, ''Beyrut'un düşman saldırılarına mazur kalmasına izin veremeyeceğiz. Onlar bunun bedelini ödeyecektir.'' ifadesini kullandı.

''Tel Aviv'de yanıt veririz''

Şeyh Naim Kasım, İsrail'in Beyrut saldırılarına Tel Aviv'de yanıt vereceklerini söyledi.

Hizbullah lideri, ''Lübnan'ın koşullarını göz önünde bulundurarak Gazze'ye de destek veriyoruz; Sahada Hizbullah'ın efsanevi bir direnişine tanık oluyoruz.'' diye konuştu.