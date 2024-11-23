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23 Kas 2024 18:40

Fidan: UCM'nin aldığı karar, tarihi bir hadise

Fidan: UCM'nin aldığı karar, tarihi bir hadise

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu hakkındaki tutuklama emri "tarihi bir hadise" olarak nitelendirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında Ankara'daki basın temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme dair soruları yanıtladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savaş bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin Fidan,  "UCM'nin aldığı karar, tarihi bir hadise." diyerek bazı ülkelerin bu karara uyacağını açıklamasına değindi.

Fidan, bu sonucun daha erken çıkmasını istediğini belirterek "Tutuklama kararının çıkmasında, uluslararası seferberlik neticesinde insanlık vicdanının İsrail'in izlediği soykırıma karşı artık ortak bir tavır alması ve ortak bir söylem etrafında birleşmesi de büyük rol oynadı." diye konuştu.

  

News ID 1922014

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