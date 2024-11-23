Türk hukuk uzmanı Özgündüz, UCM'nin Netanyahu kararını değerlendirdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), önceki gün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski savaş bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Kararda Netanyahu ve Gallant'ın açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma, savaş suçu ile cinayet, mahkum etme ve diğer insanlık dışı muameleleri içeren insanlığa karşı suçları işlediğine dair makul şüphe olduğu belirtildi.

UCM Başsavcısı Kerim Han ise, Netanyahu ve Gallant’ın, açlığı savaş yöntemi olarak kullanma suçu ile cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler kapsamında insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulduğunu kaydetmişti.

Mehr Haber Ajansı UCM'nin Netanyahu ve Gallant kararıyla ilgili Türk siyasetçi ve hukukçu Ali Özgündüz ile bir röportaj gerçekleştirdi. Aşağıdaki yazıda bu röportajı okuyabilirsiniz:

-Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu ve Gallant’ın tutuklanmasına karar verdi. Bu konu hukuki açıdan ne anlama geliyor?

Bilindiği gibi Netanyahu ve Gallant hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesinde, Ekim 2023-Mayis 2024 tarihleri arasında işledikleri savaş suçları, insanlığa karşı suç, zulüm ve işkence gibi suçlardan dolayı açılan dava sırasında, UCM Bassavcisi Kerim Han tarafından 20 Mayis 2024 tarihinde yakalama kararı istenmiş ve her iki şüpheli hakkında UCM tarafından oy birliği ile yakalama kararı çıkarılmıştır.

Bu karar Uluslararası hukuk açısından, UCM'nin kuruluş statüsünü düzenleyen Roma Statüsü açısından hukuki olup, sözleşmeye taraf ülkeler açısından bağlayıcı ve infazı gereken bir karardır.

-Bazı uzmanlara göre, en önemli hususlardan biri de ABD başta olmak üzere Netanyahu’ya sınırsız destek veren ülkelerin tekrar düşünmek zorunda kalacağı gerçeğidir zira bu durum ciddi bir siyasi baskıyı beraberinde getirebilir. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir?

Bu karar isgalci ve soykırımcı İsrail ile başta ABD olmak üzere, ona destek verenleri de, islenen suçlardan dolayı sorumluluk altına sokmuştur. Elbette ki bu karar sonrası İsrail'e destek veren ülkeler üzerinde hem iç hem de uluslararası kamuoyu baskısı artacak ve bir çok ülke yöneticisi İsrail'le ilişkilerini yeniden gözden geçirip asgariye indirecekler diye düşünüyorum.

Ancak ABD'nin yeni yönetimi, yani Trump yönetiminin İsrail yanlısı tutumunda bir değişikliğe yol açmayacaktir. Nitekim ABD'nin yeni yönetiminin, bu karar sebebiyle UCM bassavcisi hakkında yaptırım bile uygulayacağı basına yansımıştır.

-Görünen o ki bu 2 Siyonist yetkili tutuklanmasa bile ceza mahkemesine çıkarılacak bu eylem, işgalci rejimin uluslararası siyasi izolasyonunun derinliğini ortaya koymuşmudur. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?

Soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından sanık Netanyahu ve Gallant hakkındaki bu kararı Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Kanada, Slovenya, Litvanya, Estonya, Hollanda, İrlanda ve Belçika gibi ülke yetkilileri desteklemiş ve karara uyacaklarını açıklamışlardır.

Bu çok önemli ve İsrail'in uluslararası izolasyonunu daha da dayanılmaz hale getirecek ve Netanyahu ile Gallant'ın bu ülkelere ve Roma Statüsüne taraf ülkelere seyahat etmelerini kısıtlayıcı olacaktır.

Bu açıdan, UCM'nin bu kararı İsrail varlığını insanlığa karsi suç işleyen, savaş suçu işleyen, zulüm uygulayan soykırımcı bir varlık olarak tarihe not düşmesi açısından çok anlamlı ve yerinde bir karardır.