İran Meclis Heyeti Cezayir’e gitti

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyet bölgedeki son gelişmleri incelemek üzere Cezayir’e gitti.

İran Meclisi heyeti; İran’ın Cezayir Büyükelçisi Muhammed Rıza Babai Siyahkal, Cezayir Halk Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanı Muhammed Han ve İran ve Cezayir Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Musa Harfi tarafından karşılandı.

İran heyeti Cezayir’de bu ülkenin üst düzey parlamento ve siyasi yetkilileriyle ikili parlamento ilişkileri konusunda istişarelerde bulunurken Filistin ve Lübnan da dahil olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.