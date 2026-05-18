İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar sürüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

ABD ve Bahreyn'in Hürmüz Boğazı ile ilgili hazırladığı karar tasarısına ilişkin olarak Bekayi, "Bu, karar tasarısı hazırlama girişiminin üçüncüsü. Kabul edilen ilk karar tasarısı çok skandal niteliğindeydi çünkü gerçekleri çarpıtıyor ve saldırganlardan bahsetmiyordu. Bahreyn ve diğer birkaç ülke tarafından hazırlanan ikinci karar tasarısı ise Çin ve Rusya tarafından veto edildi ki bu çok sorumlu bir davranıştı. Son günlerde, açık gerçekleri görmezden gelen önceki modellere dayanan başka bir karar tasarısı daha tartışılıyor" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumun İran'a yönelik saldırganlığın sonucu olduğunu vurgulayan Bekayi, "Güvenlik Konseyi, bölgedeki güvensizlikten İran'ı sorumlu tutamaz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamasının devamında, "Üye devletlerle sürekli temas halindeyiz. Çin ve Rusya ile de temas halindeyiz. Çin ve Rusya, denizciliğe yönelik en büyük tehdidin ABD olduğunu biliyor. Kendileri de korsan gibi davrandıklarını itiraf ettiler. Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa, ABD'yi ve Siyonist rejimi kınamalıdır" ifadelerinde bulundu.

Bekayi, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir soruya cevaben, Hürmüz Boğazı'nın çok önemli bir deniz yolu olduğunu ve denizcilik güvenliğinin ülke için çok önemli olduğunu belirtti.

Sözcü Bekayi açıklamasını şöyle sürdürdü: Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durum, ABD ve İsrail'in hukuku ihlal etmesinden kaynaklanmaktadır ve bu bölgede denizcilik güvenliği için bir dizi önlem aldık. Bu önlemler güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır ve uluslararası hukuka dayanmaktadır.

Bekayi, "Bu konuda, söz konusu hedef ve görevi gerçekleştirecek bir mekanizma sağlamak için Hürmüz Boğazı'nın bir diğer kıyı ülkesi olan Umman ve diğer ilgili taraflarla sürekli temas halindeyiz. Bu bağlamda, geçen hafta Maskat'ta Umman ile aramızda bir uzman toplantısı yapıldı ve bu konuda İran ile Umman arasındaki temas devam etmektedir" dedi.

