  1. İran
18 May 2026 14:32

Teröristlerin ülkeye silah transferi girişimi püskürtüldü

Devrim Muhafızları Ordusu, bölücü terör gruplarının Irak’ın kuzeyinden ülkeye silah transferi girişiminin püskürtüldüğünü duyurdu.

Devrim Muhafıları Ordusuna bağlı Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Irak'ın kuzeyinde konuşlanmış İslam Devrimi karşıtı terörist gruplar, ABD ve Siyonist rejim adına İran'a büyük miktarda silah ve mühimmat aktarmaya çalışırken hedef alındı.

Kürdistan eyaletine bağlı Bane'de düzenlenen baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Terör gruplarının yerli işbirlikçilerini tespit edip tutuklamak için istihbarat çalışmaları gündemde” ifadelerine yer verildi.

News ID 1936653

