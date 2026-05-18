Muhsin Rızai: Müzakerelerde ciddiyiz, ama ülkeyi savunmada daha da ciddiyiz

Devrim Lideri'nin Askeri Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rızai, yaptığı açıklamada ABD ile yürütülen süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhsin Rızai, “Önce Amerikalılar müzakerelerde somut bir adım atmalıdır. Biz müzakerelerde ciddiyiz, ancak savaşta ve İran’ın savunulmasında daha da ciddiyiz” dedi.

Rızai, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sırasında zayıf bir konumda olduğunu savunarak, Washington yönetiminin İran karşısında hedeflerine ulaşamadığını belirtti.

İranlı yetkili, Trump’ın Çin’in de İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini düşündüğüne dair açıklamalarına değinerek, İran’ın zaten nükleer bomba peşinde olmadığını ve bu konuda Devrim Lideri'nin fetvasının bulunduğunu söyledi. Ayrıca uluslararası kuruluşların da bu durumu teyit ettiğini ileri sürdü.

Rızai, Hürmüz Boğazı konusunda ise İran’ın ticari geçişlere karşı olmadığını ancak askeri yığınak ve savaş amaçlı kullanıma izin vermeyeceğini belirtti. ABD’nin bölgedeki askeri varlığının asıl hedefinin Çin olduğunu belirten Rızai, “Neden bunun bedelini biz ödeyelim?” ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, ABD’nin Çin’e yönelik bazı tavizler verdiğini; bunlar arasında gümrük tarifelerinin kaldırılması, Çin’in İran petrolü satın almasının kabul edilmesi ve Tayvan konusunda sessiz kalınmasının bulunduğunu savundu. Bu gelişmeleri Washington açısından “taktiksel bir yenilgi” olarak değerlendirdi.

Rızai ayrıca askeri kuşatmanın savaş ilanı anlamına geldiğini belirterek, ABD’nin Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri faaliyetlerinin ateşkesi ihlal ettiğini ifade etti.

İran’ın bu duruma karşılık vermeyi hakkı olarak gördüğünü söyleyen Rızai, ABD donanmasına sert uyarılarda bulundu.

BAE'nin İsrail’le yakın ilişkilerini de eleştiren Rızai, Abu Dabi yönetiminin büyük bir hata yaptığını belşrtti.

İran’ın dostluk kapısını kapatmadığını söyleyen Rızai, ancak Tahran’ın sabrının da bir sınırı olduğunu ifade etti.

Açıklamasında ABD’nin İran’ın nükleer programının tamamen durdurulması yönündeki taleplerine de değinen Rızai, Washington’un daha sonra füze programı konusunda da baskı kurabileceğini ifade etti.

Rızai son olarak Trump’ın hem ABD içinde hem de uluslararası alanda meşruiyet sorunu yaşadığını savunarak, Amerikan yönetiminin İran karşısında siyasi ve diplomatik açmaz içinde olduğunu söyledi.