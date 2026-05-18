İranlı yetkili, Tahran'ın Washington ile anlaşma için koyduğu şartları anlattı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, bugünkü komisyon toplantısının İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin katılımıyla yapıldığını açıkladı.

Rızai, “Sayın Garibabadi, olası herhangi bir anlaşmada savaşın Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde sona ermesi, Amerikan güçlerinin İran'ı çevreleyen bölgeden çekilmesi, deniz ablukasının kaldırılması, yaptırımların kaldırılması ve İran’ın dondurulan mali varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini vurguladı” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısının sözlerini aktaran Rızai, “İran İslam Cumhuriyeti savaş sırasında ABD ile müzakere talebinde bulunmadı” ifadesini kullandı.

İran basınına göre, Tahran yönetimi Pakistan arabuluculuğunda Washington'a 14 maddelik yeni bir teklif metni iletti.

İran’ın ilettiği teklifin, "savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve ABD tarafının güven artırıcı adımları" konusuna odaklandığı kaydedildi.

İran, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif ilettiğini belirtmişti.