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26 Kas 2024 18:45

Lübnan'da ateşkes bu akşam açıklanabilir

Lübnan'da ateşkes bu akşam açıklanabilir

Siyonist İsrail medyası, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasındaki olası ateşkesin bu akşam açıklanacağını ve yarın sabah yürürlüğe gireceğini iddia etti.

Siyonist İsrail'in Kanal 12'de yer alan haberde, adı açıklanmayan üst düzey yetkililer, Lübnan'da olası ateşkesin bu akşam açıklanacağını iddia etti.

Söz konusu ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği öne sürüldü.

Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00’te ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve Tel Aviv'i ziyaret etmişti.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

News ID 1922098

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