Irakçi, BM Medeniyetler İttifakı Küresel Forumu'nda konuştu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'nda katılımcılara hitap etti.

Irakçi, zengin bir kültüre ve eski bir medeniyete sahip olan büyük İran milletinin ülkeler arasında barışı ve bir arada yaşamayı teşvik etmek için etkileşim ve diyaloğun destekçisi olduğunu söyledi.

Portekiz’in ev sahipliğinde yapılan forumun farklı milletler ve kültürler arasındaki etkileşimi ve işbirliği yeniden vurgulamak için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşık 14 aydır sürdürdüğü saldırılara değinen Irakçi, uluslararası kurumların bu konudaki eylemsizliğini eleştirdi.

Irakçi, Batı Asya'da yaşanan insani felaketi dikkate almadan dünyada barış ve istikrarın tesis edilmesinin mümkün olmayacağını vurgulayarak, ''Siyonist rejimin onlarca yıldır Filistin halkını yok etmeye çalışıyor. Bu rejimin yayılmacı ve ırkçı planının durdurulması için uluslararası toplumun acilen önlem alıp ortakça harekete geçmesi lazım.’’ dedi.

İsrail’in işlediği suçlarda bu rejimi destekleyenlerin sorumluluğunu hatırlatan Abbas Irakçi, bu rejime askeri ve siyasi destek sağlayan ABD ve diğer ülkelerin İsrail’in suç ortağı olduğunu ifade etti.

Irakçi, antisemitizm ve antisiyonizm kavramlarını Filistin'e desteği bastırmak için kötüye kullanan Tel Aviv liderlerinin bu yöndeki söylemlerini kınadı.

İranlı yetkili, ''Batı Asya bölgesinde barışın sağlanması için Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesi ve işgal ile apartheid'in sona ermesi elzemdir.’’ ifadesini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Binyamin Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını memnuniyetle karşılayan Irakçi, uluslararası toplumdan bu kararın uygulanması için elinden geleni yapmasını istedi.