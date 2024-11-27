Irakçi, Guterres ile bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede Gazze ve Lübnan'daki gelişmeler de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Irakçi bu görüşmede İran'ın medeniyetler ve kültürler arası diyalog konusunu ilerletmedeki rolüne değinerek, uluslararası sorunların çözümü için diyalog ve etkileşimin gerekliliğini vurguladı.

Bakan Irakçi ayrıca Gazze ve Lübnan'daki insani durumun çok vahim olduğuna dikkat çekerek, Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki soykırımını ve saldırganlığını durdurmak için bölge ülkeleriyle son temasları ve istişareleri hakkında Genel Sekretere bilgi verdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise bölgedeki mevcut duruma ilişkin endişelerini dile getirirken, gösterilen çabalarla yakın zamanda Lübnan ve Gazze'de ateşkes tanık olma umduğunu ifade etti.