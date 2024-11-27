Gazze'de şehit sayısı 44 bin 282'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne 418 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İşgal ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 33 kişinin şehit olduğu, 134 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli şehit sayısının 44 bin 282'ye, yaralı sayısının da 104 bin 880'e yükseldiği ifade edildi.