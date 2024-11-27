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27 Kas 2024 16:30

Gazze'de şehit sayısı 44 bin 282'ye yükseldi

Gazze'de şehit sayısı 44 bin 282'ye yükseldi

Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit sayısı son 24 saatte 33 artarak 44 bin 282'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne 418 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İşgal ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 33 kişinin şehit olduğu, 134 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli şehit sayısının 44 bin 282'ye, yaralı sayısının da 104 bin 880'e yükseldiği ifade edildi.

News ID 1922119

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