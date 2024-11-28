Netanyahu ile Macron arasındaki Lübnan ateşkesi pazarlığı ortaya çıktı

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Fransa’nın Netanyahu’ya sağladığı dokunulmazlık meselesinin İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasında kilit ve merkezi bir konu olduğunu ifşa etti.

Adları açıklanmayan İsrailli yetkililer, Wall Street Journal gazetesine, Netanyahu’nun Paris’te tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalması durumunda Fransa’nın Lübnan’daki ateşkesi denetleme komitesinde yer almasına asla izin vermeyeceklerini söylediler.

Ayrıca, Wall Street Journal, ateşkese dair müzakerelerde Netanyahu hakkındaki tutuklama kararının gölgesinin belirgin şekilde hissedildiğini aktardı.

Daha önce, Lübnan’daki ateşkesin resmi olarak açıklanmasından önce, İbranice yayın yapan medya organları, ateşkese ilişkin tartışmalı konulardan birinin Fransa’nın bu süreçteki rolü olduğunu ortaya koymuştu.

Habere göre, Netanyahu’nun Fransa’nın Lübnan’daki ateşkes sürecinde yer almasına karşı çıkmasına rağmen, Macron hükümetinden dokunulmazlık elde ettikten sonra Paris’in bu rolde bulunmasını kabul ettiği anlaşılıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), bu yıl 21 Kasım’da, Benjamin Netanyahu ve eski Siyonist rejim savaş Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işledikleri savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.