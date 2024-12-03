İran ve Kazakistan dışişleri bakanları bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu'nun arasında, İran'ın Meşhed kentinde düzelenen EİT Zirvesi sırasında bir görüşme gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Irakçi ayrıca Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile de bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf bölgede ve dünyadaki son gelişmeleri ele aldı. Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaştı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 28. Toplantısı 20 ülkeden dışişleri bakanının katılımıyla Meşhed'in ev sahipliğinde başladı.