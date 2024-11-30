IKBY'den İran'ın Kiş Adası'na uçak seferleri başlıyor

İran’ın Erbil Başkonsolusu Nasrullah Reşnudi, Rudaw TV’ye verdiği özel röportajda, ''19 Aralık 2024 itibariyle, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Kiş’e resmi bir turizm uçağı seferi başlayacak ve bu, iki bölge arasındaki seyahat ve turizmi kolaylaştırmayı amaçlıyor. İnsanların bu yeni gelişmeden faydalanmalarını umuyoruz.” dedi.

İran'ın turistik adası Kiş

İran’ın Fars Körfezi’ndeki Kiş Adası, doğası, 12 ay devam eden sıcak havası, otelleri ve fuar alanlarıyla dikkati çekiyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğunlukla kasım ayını tercih ettiği, ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde kış havası yaşanırken bile yazdan kalma günler devam ettiği Kiş Adası, en çok kasım ile mart ayları arasında turist çekiyor.Trafiği de farklılık gösteriyor.