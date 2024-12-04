İran ve UNICEF ortak çalışma planı imzaladı

İran İçişleri Bakanlığı ile UNICEF arasında, yerel halkın öncelikli olduğu yoksulluğun azaltılması, sosyal zarar, kriz yönetimi ve mültecilere yönelik hizmetler gibi konularda ortak çalışma planı imzalandı.

İran İçişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanı Mehdi Cevahiri, UNICEF ile geçtiğimiz yıl içinde yapılan görüşmelere değinerek "Umuyorum ki bu belgenin imzalanmasıyla gelecekte de sürekli işbirliği oluşacak ve geçmiş hedeflerimizi ilerletmenin yanı sıra daha geniş konuları da ele alabileceğiz." dedi.

Cevahiri ayrıca "UNICEF ve diğer uluslararası kuruluşlarla kanun ve İçişleri Bakanlığının misyonları çerçevesinde uluslararası işbirliği yapmaya kararlıyız. Kuşkusuz bu belgenin imzalanması etkileşimin ve iş birliğinin artmasına yol açacaktır." ifadesini kullandı.

İran İçişleri Bakanlığı'nın UNICEF ile olan etkileşimini takdir eden UNICEF'in İran'daki temsilci yardımcısı Monika Oldzka Nielsen ise "UNICEF, yoksulluğun azaltılması, yoksunluk, krizlerin azaltılması ve yönetimi, mültecilere ve ev sahibi topluluğa ortak destek gibi alanlarda İran İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmayı amaçlıyor ve bu belgenin imzalanmasının daha geniş bir işbirliğine yol açacağını umuyor." şeklinde konuştu.