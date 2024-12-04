Trump'ın Ortadoğu danışmanı Boulos İran ve Türkiye için ne dedi?

ABD'nin yeni Başkanı seçilen Donald Trump tarafından Arap ve Ortadoğu İlişkileri Danışmanı olarak atanan Massad Boulos, Fransız gazete Le Point'e verdiği demeçte, Trump'ın bölge hakkındaki görüşlerini anlattı.

Trump'ın Lübnanlı milyarder dünürü Boulos, "Başkan (Trump), (Gazze'deki) esirlerin derhal serbest bırakılması gerektiğine ve daha fazla gecikme olmaması gerektiğine inanıyor. Ona göre, esirlerin kaderi Gazze'nin geleceği veya diğer meselelerle ilişkilendirilmemeli. Şu anda Mısır, Ürdün, Katar ve hatta Türkiye gibi birçok ülke bu hedefe ulaşmaya yardımcı oluyor." dedi.

Boulos, ''Trump, İran’ın nükleer güce sahip olmasını kesinlikle istemiyor ve İran'a bir kez daha ‘azami baskı’ uygulayacak.'' ifadesini kullandı.

Massad Boulos, Trump ekibinin Ortadoğu'da kalıcı barışı tesis etmek istediğini ileri sürdü.