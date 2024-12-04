Pezeşkiyan: Çin ile stratejik ilişkilere sahibiz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Heqing ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Pezeşkiyan görüşmede, 22 Ekim'de Rusya'nın Kazan şehrinde başlayan BRICS Zirvesi sırasında Çin lideri Şi Cinping ile gerçekleştirdiği yapıcı görüşmelere dikkati çekerek, "İran ve Çin arasındaki işbirliği tarih boyunca her zaman dostane ve samimi olmuştur. Bugün ise iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik düzeydedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, göreve başladığı ilk günlerden itibaren Çin tarafıyla Kapsamlı İş Birliği Anlaşması'nın hayata geçirilesi için çalıştığını belirterek, "Sayın Şi Cinping ile son görüşmemizde iyi anlaşmalara vardık. Sizin Tahran ziyaretiniz, Çin hükümetinin İran ile ilişkileri genişletme konusundaki kararlılığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

ABD’nin uluslararası alanda tek taraflılık ve hegemonyacılık peşinde olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, "Çin ve Rusya ile işbirliğimizi, tek taraflılıkla mücadele etmek amacıyla genişletmekte kararlıyız." diye konuştu.

Zhang Heqing da görüşmede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in sıcak selamlarını Pezeşkiyan’a iletti.

Heging, "İran, bölgenin büyük ve önemli bir ülkesi olup uluslararası arenada yapıcı ve etkili bir rol oynamaktadır." dedi.