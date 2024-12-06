Irakçi, Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, gittiği Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir ayaya geldi.

Bu görüşmede ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Irak Başbakanı es-Sudani bu görüşmede ülkesinin Suriye’nin bütünlüğünü, güvenliğini ve istikrarını destekleme konusundaki sağlam tutumunu vurgulayarak, Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesinin öneminin altını çizdi.

Es-Sudani, “Irak'ın güvenliği üzerindeki bariz etkisi nedeniyle Suriye'deki krizin kontrol altına alınmasına yönelik yoğun diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Es-Sudani, “Suriye'de yaşananlar, Gazze ve Lübnan'da bölgenin güvenliğini tehlikeye atan, istikrarsızlaştırıcı olaylardan ayrı değil” ifadesini kullandı.