Irakçi, Irak Cumhurbaşkanı ile Suriye'yi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi gittiği Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye’deki son durum ele alındı.

Taraflar bu görüşmede bölgesel ve uluslararası düzeyde barışı korumak için sürekli istişare ve koordinasyonun önemini vurguladılar.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, Suriye'nin bütünlüğünü, egemenliğini ve halkının güvenliğini korumak için çabaların yoğunlaştırılması ve ortak koordinasyonun gerekliliğine dikkat çekti.

Reşid ayrıca Irak'ın bölgede istikrarın pekiştirilmesine destek verme konusundaki tutumunu ve çatışmaların yayılmasını önleme çabalarını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi ise, Irak'ın bölge uluslarına, güvenliğine, siyasi ve ekonomik istikrarına hizmet etmek amacıyla çatışmaları sona erdirme ve durumu sakinleştirme çabalarına övgüde bulundu.