İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbağ bugün Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından üç bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Irakçi "Suriye'deki tekfirci terörist gruplar şüphesiz bu saldırıları Amerikan-Siyonist komplosuyla gerçekleştiriyor. Terör örgütleriyle mücadelede tüm gücümüzle Suriye'nin yanındayız"dedi.

"İran, Irak ve Suriye üçlü toplantısı bugün öğleden sonra yapıldı ve değerli kardeşlerim yeterli açıklamalarda bulundu. Sadece vurguluyorum ve tekrar ediyorum, bu toplantının üç ana mesajı vardı"diyen Bakan Irakçi sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Birincisi bu saldırıları şüphesiz Amerikan-Siyonist komplosuyla gerçekleştirilmektedir. İkincisi: Suriye'deki terör tehditlerinin bu ülkede sınırlı kalmayacak tüm komşuları ve tüm bölgeyi tehdit etmektedir.

Üçüncüsü: Terörle mücadelede ayrımcılık yapılmamalıdır. Tahrir El Şam, Cephet El Nusra ve Suriye'de Suriye hükümetiyle savaşan diğer gruplar, Birleşmiş Milletler tarafından terörist gruplar olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla Suriye'deki bu terör örgütleriyle mücadele etmek uluslararası bir görevdir."

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise "Suriye'nin güvenliğinin bölgenin güvenliğiyle bağlantılı olduğunu vurguluyoruz ve açıkça görüyoruz. Suriye şehir ve illerinde halen devam eden silahlı saldırılar gerçekleştirildi. Bizbu saldırıları kınıyoruz"ifadesini kullandı.