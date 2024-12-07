Irakçi, Katar Emiri ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, 22. Doha Forumu için gittiği Katar'da bu ülkenin Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Taraflar bu görüşmede Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Irakçi Katar’da ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek ikili ilişkilerle bölgesel meseleleri görüştü.

Bakan Irakçi, Katar'da düzenlenecek olan 22. Doha Forumu ve Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Doha'ya gitti.