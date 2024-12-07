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7 Ara 2024 13:47

Irakçi, Katar Emiri ile bir araya geldi

Irakçi, Katar Emiri ile bir araya geldi

22. Doha Forumu için Doha'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, 22. Doha Forumu için gittiği Katar'da bu ülkenin Emiri  Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Taraflar bu görüşmede Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Irakçi Katar’da ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek ikili ilişkilerle bölgesel meseleleri görüştü.

Bakan Irakçi, Katar'da düzenlenecek olan 22. Doha Forumu ve Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün  Doha'ya gitti.

News ID 1922372

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