Irakçi ve Fidan Doha'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, 22. Doha Forumu için gittiği Katar’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Irakçi, Katar'da düzenlenecek olan 22. Doha Forumu ve Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Doha'ya gitti.

Irakçi, İran, Irak ve Suriye Dışişleri Bakanlarının toplantısına katılmak üzere dün Bağdat'a gitmişti.

Dışişleri Bakanı Irakçi Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek istişarelerde bulunmuştu.