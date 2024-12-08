Suriye'nin geleceğini Suriye halkı belirlemeli

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Rızai, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rızai'nin paylaşımında, ''Suriye'nin geleceğini Suriye halkı belirlemelidir. ABD ve İsrail gibi yabancı aktörlerin durumu kötüye kullanması, Libya, Afganistan ve Irak'taki örneklerin tekrarlanmasından başka bir sonuç doğurmayacaktır.'' ifadesine yer verildi.

Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği terör grupların Humus'un ardından Şam'a da girdiği açıklandı.

Suriye Ordu Komutanlığı Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin düştüğünü subaylarına iletmişti.