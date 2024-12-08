Suriye Dışişleri Bakanlığı: Yeni bir sayfa açıldı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkenin tarihinde yeni bir sayfa açıldığını ve bunun ulusal birlik ile eşitlik temelinde bir geleceğin inşası için başlangıç olduğunu duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşlara adalet, eşitlik ve ortak katılım ilkeleri doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yurtdışındaki diplomatik misyonların faaliyetlerinin kesintisiz süreceği belirtilerek, “Vatan her şeyden önce gelir” mesajı verildi ve halkın haklarının korunmasının temel öncelik olduğu ifade edildi.

Ne olmuştu?

Suriye Ordu Komutanlığı Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin düştüğünü subaylarına iletti.

Reuters, Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktada hareket ettiğini duyurdu.

Suriye Gözlemevi ise Suriye ordu güçlerinin Şam Uluslararası Havalimanı'nı terk ettiğini açıkladı.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyledi.