Irakçi: Astana görüşmelerinin devamı Suriye’deki gelişmelere bağlı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, meclisin bugüngü kapalı oturumunda, Suriye'deki gelişmeler hakkında yürütülen diplomatik faaliyetlere ilişkin bir rapor sunarak, “Astana görüşmelerinin devamı Suriye'deki gelişmelere ve İran, Rusya ve Türkiye'nin alacağı karara bağlıdır” dedi.

Irakçi, Suriye’deki muhalif grupların Astana süreci toplantısının yeni turunda tanınıp tanıtılmayacakları sorusuna, “Temel olarak Suriye hükümeti Astana süreci toplantısına hiçbir zaman katılmadı ve Astana süreci İran, Türkiye ve Rusya arasındaydı; Bu sürecin gelecekte de devam edip etmeyeceği üç ülkenin gelişmelerine ve kararlarına bağlı. Diğer Arap ülkeleri hiçbir zaman Astana'ya konu olmadı” yanıtını verdi.

Bölge ve Suriye'deki gelişmeleri incelemek üzere Dışişleri Bakanı Irakçi'nin katılımıyla mecliste kapalı oturum düzenlendi.