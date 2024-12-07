Astana görüşmesi sonrası Irakçi'den açıklama

Katar'ın başkenti Doha'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı. Bakanlar görüşmedeki Suriye'deki durumu ele aldı.

Üçlü zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Irakçi, İran, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde oluşturulan Astana formatındaki Suriye konulu toplantısını ''olumlu'' olarak değerledirdi.

Suriye'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Irakçi, çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı duyulmalı.'' dedi.

Irakçi, ''Taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini koruma konusunda mutabakata vardı. Toplantıda Şam hükümeti ile meşru muhalif gruplar arasında siyasi diyaloğun başlatılmasına vurgu yapıldı.'' ifadesini kullandı.