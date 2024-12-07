Irakçi, Doha'da Hamas heyeti ile görüştü

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve beraberindeki heyetle görüştü.
Irakçi, Doha temasları kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı. Bakanlar görüşmedeki Suriye'deki durumu ele aldı.
Üçlü zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Irakçi, İran, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde oluşturulan Astana formatındaki Suriye konulu toplantısını ''olumlu'' olarak değerledirdi.
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