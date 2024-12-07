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7 Ara 2024 18:13

Irakçi, Doha'da Hamas heyeti ile görüştü

Irakçi, Doha'da Hamas heyeti ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve beraberindeki heyetle görüştü.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve beraberindeki heyetle görüştü.

Irakçi, Doha'da Hamas heyeti ile görüştü

Irakçi, Doha temasları kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı. Bakanlar görüşmedeki Suriye'deki durumu ele aldı.

Üçlü zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Irakçi, İran, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde oluşturulan Astana formatındaki Suriye konulu toplantısını ''olumlu'' olarak değerledirdi.

News ID 1922384

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