Reuters: İran, Suriye muhalifleriyle temasta

Reuters, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın Beşar Esad hükümetinin düşüşünden bu yana, "iki ülke arasında düşmanca bir çizginin önüne geçmek için "Suriye'nin "yeni yönetimi içindeki muhaliflerle" doğrudan temas kurduğunu öne sürdü.

Haberde, bu yetkilinin İran'ın, Şam'daki önemli bir müttefikini kaybetme olasılığı ve 2025 Ocak ayında Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşü gibi gelişmeler ışığında, Suriye'nin yeni liderleriyle etkileşim için hazırlık yaptığını iddia ettiği belirtildi.

Aynı yetkili, bu etkileşimin "ikili ilişkilerin istikrara kavuşturulmasının ve bölgesel gerilimlerin daha fazla tırmanmasının önlenmesinin anahtarı olduğunu" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ise dün gece katıldığı bir televizyon programında, Suriye’deki gelişmeleri ve yeni yönetimi yakından izlediklerini belirtti.

Bu arada Suriye’deki terörist grup Heyet Tahrir el-Şam unsurları, dün (Pazar) ulusal televizyon kanalı üzerinden yayımladıkları ilk bildirilerinde, Suriye’nin başkentinin tam kontrolünü ele geçirdiklerini ilan etti. Teröristler, tüm mahkumların serbest bırakılacağını ve ülke kurumlarının korunmasını talep ettiklerini belirtti.

Kremlin de bugün Beşar Esad ve ailesinin Moskova’da bulunduğunu açıklayarak, Esad ve ailesine insani gerekçelerle sığınma hakkı tanındığı bildirildi.

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov da, Beşar Esad ve ailesinin Moskova’da bulunduğunu doğruladı. Ulyanov, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Acil; Esad ve ailesi Moskova’da. Rusya zor koşullarda dostlarına ihanet etmez. Bu, Rusya ile Amerika arasındaki farktır” ifadelerini kullandı.