Figaro: "Riyad Hicab" Suriye Geçiş Dönemi Başbakanı olacak

El-Neşre'nin aktardığına göre, Fransız gazetesi Figaro, Riyad Hicab'ın Suriye'de geçiş dönemi başbakanı olarak seçileceğini ve geçici hükümete başkanlık edeceğini bildirdi.

Riyad Hicab, 1966 yılında Deyrizor vilayetinde doğdu. 2012 yılında Adil Sefar'ın yerine Suriye başbakanı olarak atandı. Ancak, iki ay sonra devletten ayrıldığını duyurarak ailesiyle birlikte Ürdün'e sığındı.

Hicab, 2015 yılında Yüksek Müzakere Heyeti’nin koordinatörü olarak seçildi. Ancak bu görevden iki yıl sonra istifa etti.