Kazakistan'dan ''Astana Süreci'' açıklaması

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, ''Suriye konulu Astana görüşmeleri hakkında konuşmak için henüz çok erken. Şu anda Suriye'deki durumu izliyoruz.'' dedi.

Astana Süreci devam edecek mi?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Astana Süreci'nin geleceği hakkında, ''Temel olarak Suriye hükümeti Astana Süreci toplantısına hiçbir zaman katılmadı ve bu süreç İran, Türkiye ve Rusya arasındaydı. Bu sürecin gelecekte de işlemeye devam edip etmeyeceği Suriye'deki gelişmelere ve üç ülkenin kararlarına bağlı, diğer Arap ülkeleri hiçbir zaman Astana'nın konusu olmadı.'' dedi.

Astana Süreci, Suriye’deki iç savaşa siyasi bir çözüm bulmayı hedefleyen bir müzakere platformu. Bu süreç, 2017 yılında Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde başlatılmıştı. Süreç, adını ilk toplantıların düzenlendiği Kazakistan’ın başkenti Astana’dan aldı.

Astana Süreci kapsamında son görüşmeler 7 Aralık 2024'te Katar'ın başkenti Doha'da yapıldı.