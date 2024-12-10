İsrail tankları Şam'a yaklaştı

El-Mayadin televizyonunun muhabiri, Siyonist işgal güçlerinin Şam kırsalının güney bölgesinde, Lübnan sınırına yakın bir bölgede ilerlediğini bildirdi.

Habere göre, Hine köyü işgal edildi ve işgalciler Han el-Şeyh yakınlarına kadar ulaştı.

El-Mayadin muhabiri, Siyonist rejime ait tankların, Şam’ın güney kırsalında bulunan Katna şehrinin üç kilometre yakınına ve Suriye'nin başkentine 20 kilometre mesafeye kadar ilerlediğini vurguladı.

Saha kaynaklarına göre, Şam kırsalındaki Arneh, Bakasım, Rime, Hine, Kalat Cendel, Hüseyniye ve Ciyata el-Haşab köy ve bölgeleri işgal edildi.

Siyonist rejime ait medya organları da Şam’ın güney kırsalında yer alan dokuz köyün işgal edildiğini bildirdi. Bu arada, silahlı grupların Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik benzeri görülmemiş hava ve kara saldırılarına hiçbir tepki vermediği dikkat çekiyor.