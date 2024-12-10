Sednaya Hapishanesi'nde gizli hücre bulunamadı

Suriye’de faaliyet gösteren “Beyaz Miğferler” (Sivil Savunma Örgütü), Şam yakınlarındaki Sednaya Hapishanesi’nde gizli hücre veya yeraltı odaları bulunmadığını açıkladı. Örgüt, arama çalışmalarını sonlandırdığını aktardı.

Beyaz Miğferler, daha önce gizli hapishanelerle ilgili bilgi sağlayacaklara 3 bin dolar ödül vereceklerini duyurmuştu. Ancak yapılan aramalarda herhangi bir gizli hücreye rastlanmadı.

Hapishane, geçtiğimiz Pazar günü Suriye’deki silahlı grupların başkent Şam’ı ele geçirmesiyle kontrol altına alınmış ve buradaki tüm mahkumlar serbest bırakılmıştı.

Ardından, hapishane içinde gizli hücreler ve yeraltı tünelleri olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.