İsrail’e karşı stratejimiz sürüyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, meclisin bugünkü kapalı oturumunda bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Tümgeneral Selami “Biz zayıflamadık ve İran’ın gücünde hiçbir eksilme olmadı. İsrail rejiminin ortadan kaldırılması hedefi, stratejik gündemimizde yer almaya devam edecek.” dedi.

Direniş cephesinin bugün kendi kendine yeterli bir yapıya ulaştığını belirten Tümgeneral Selami, General Kasım Süleymani’nin terör örgütü IŞİD'in yenilgiye uğratılmasındaki rolüne dikkat çekti. Selami, “General Süleymani’nin liderliği, Amerikan planlarını başarısızlığa uğrattı ve İslam dünyasına yönelik tehditleri bertaraf etti.” ifadelerini kullandı.

Oturumda ayrıca son 15 yıl içerisinde Suriye’de yaşanan olaylara ve Süleymani’nin bölgedeki terör örgütlerine karşı mücadelesine değinildi.

Tümgeneral Selami ayrıca, bu süreçte ABD’nin bölgeyi yeniden şekillendirme girişimlerinin başarısız olduğunu ifade etti.