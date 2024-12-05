TFF'den siyonist futbolcu için UEFA'ya inceleme talebi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky’nin Beşiktaş maçında attığı gol sonrası yaptığı asker selamı nedeniyle, bunun siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’na, söz konusu oyuncu ve kulüp hakkında inceleme başlatılmasını talep etti.