Asya Halter Şampiyonası’nda milli kadın halterci Haniye Şerifi'ye altın madalya

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Gençler ve U23 Asya Halter Şampiyonası'nda İranlı halterci Haniye Şerifi, toplamda 200 kilogramlık derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Şerifi, koparma kategorisinde 88 kilogramlık derecesiyle Kazakistanlı rakibi Danilova’nın ardından ikinci sırada yer alarak gümüş madalya kazandı. Ancak silkme kategorisinde 112 kilogramlık kaldırışıyla rakibini geride bırakarak silkme ve toplamda altın madalyaya ulaştı.

Aynı kategoride yarışan bir diğer İranlı sporcu Reyhane Kerimi ise 91 kilogram koparma ve 120 kilogram silkme performansıyla toplamda 211 kilograma ulaşarak gençler kategorisinde üç bronz madalya kazandı. Kerimi, silkmede altın madalya kazanmak için 131 kilogramlık bir denemede bulundu ancak başarılı olamadı.

