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11 Ara 2024 12:01

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye’deki gelişmeler üzerine cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye gideceği öğrenildi. Blinken resmi ziyaret kapsamında, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bölgesel konuları ve ikili ilişkileri görüşecek.

Görüşmenin, bölgede yaşanan gerilimli durum ve son dönemde artan diplomatik temaslar ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. 

ABD-Türkiye ilişkilerinde gündemde olan ekonomik işbirliği, güvenlik meseleleri ve Suriye başta olmak üzere çeşitli konuların toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alacağı belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.

News ID 1922515

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