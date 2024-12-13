Blinken Türkiye'de protesto edildi

Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i, Dışişleri Bakanlığı önünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğü sırada protesto etti. Blinken’i “Katil Blinken Türkiye’den Defol!” sloganlarıyla karşılayan gençler, “PKK’yı Kurtaramazsınız, İkinci İsrail’i Kuramazsınız! Katil Blinken Türkiye’den Defol!” yazılı pankartın arkasında yürüdüler.

Protestoda “Katil Blinken Türkiye’den Defol!”, “Öncü Gençlik Geliyor, Blinken Amerika’ya!”, “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi!”, “Kahrolsun ABD, Kahrolsun PKK” ve “Katil ABD, Türkiye’den Defol” sloganları atıldı.

PKK'yi kurtaramayacak, ikinci israil'i kuramayacaksınız!

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt, yüzlerce gencin katıldığı protestoda açıklamalarda bulundu. Kunt açıklamasında şunları ifade etti:

“Terör örgütü PKK’yı kurtarmak, vatanımızı bölmek için Türkiye’ye gelen, Türkiye’nin baş düşmanı ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı Dışişleri Bakanlığı’nda karşıladık. Yunanistan kıyılarındaki ABD üsleri maket değil, gerçek! O üslerin amacı Türkiye’yi bölmek.

Mehmetçiğin katili, Filistinlilerin katili, mazlumların katili; Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’yi eğiten ABD’yi topraklarımızdan def etmeye geldik. TSK ve onun kontrolündeki güçler Münbiç’e, Tel Rıfat’a yürürken karşımıza çıkan, topraklarımızı bölerek bir kukla Kürdistan kurma hedefinde olanları kovmaya geldik. PKK eliyle İkinci İsrail’i kurmaya kalkanlar, Mehmetçiğimizi şehit edenler, İsrail’in binlerce Filistinli kardeşimizi katletmesine bekçilik edenler, PKK’ya binlerce tır silah veren ABD’ye topraklarımızda gün yüzü göstermeyeceğiz.

Eli kanlı ABD ile görüşmeler yapan hükümetimize de sesleniyoruz:

Katille pazarlık olmaz, katille görüşme olmaz. Türkiye’yi bölmeye gelenlerle görüşülmez. Türkiye’yi bölmeye kalkanlar kapı dışarı edilir. Siz etmezseniz biz etmesini biliriz.

Dün Irak’a, Suriye’ye yaptıklarını Türkiye’ye yapmak istiyorlar. Eğer kahraman Türk ordusu; Rusya, İran ve bölgemizdeki diğer ülkelerle Suriye’nin kuzeyindeki PKK’yı kazımazsa yarın Diyarbakır, İstanbul, Ankara birinci hedef olur. Vatanımızı bölmek isteyenler güçten anlar!

Vatan Partisi Öncü Gençlik olarka ilan ediyoruz:

İktidar görevlerine hazırız! Eğer Türkiye’de, ABD-İsrail’e anladığı dilden konuşacak, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’yi ve onun bütün silahlı unsurlarının kökünü kazıyacak bir hükümet yoksa; Vatan Partisi var!

ABD’nin, İsrail’in ve günümündeki PKK’nın kökünü kazıyacak hükümet eninde sonunda kurulacak. Nasıl ABD emperyalizmin o askerlerinin kafasına çuval geçirdiysek yine enselerinde olacağız.

Emperyalizmi ve siyonizmi mezarına gömeceğiz. PKK’yi kurtaramayacaksınız, İkinci İsrail’i kuramayacaksınız!”