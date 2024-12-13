Fidan ile Blinken görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Hakan Fidan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Blinken ile Suriye'nin istikrarı konusunda yapılabilecekleri, ortak endişeleri ve bunların çözümlerinin neler olabileceğini konuştuklarını belirterek, "Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda kendisiyle mutabık kaldık. Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında" dedi.